Meral Akşener, belediye başkan adaylarıyla rakiplerine meydan okudu

İYİ parti genel başkanı Meral Akşener yerel seçimlere az bir zaman kala seçimler için hem vatandaşların hem de partililerin görüşlerini öğrenmek için Kütahya’ya gitti. Detaylar haberimizde…







AKŞENER: ÜLKEYİ YÖNETEBİLECEĞİMİZİ BELEDİYE BAŞKANLARIYLA İSPATLAYACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kütahya'da yaptığı konuşmada, “Biz bu ülkeyi yönetebileceğimizi, milletimize belediye başkanlarımız üzerinden ispatlayacağız. Onun için biz bu yola beraber çıktık. Ben size inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin düzenlediği programa katılmak üzere Kütahya'ya geldi. Bir otelin salonunda partililerle bir araya gelen Akşener, yerel seçimler ve güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Türkiye'nin üçüncü tercihi olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Yerel seçimlerden başlayarak bu ülkenin üçüncü bir seçeneğini yani İYİ Parti’yi milletimizin tercihine sunmak üzere yeniden kuruluş ayarlarımıza döndük. Çünkü biz onun için kurulmuştuk. Aday olmuş arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu milletimizin tensipleriyle kazanacaklardır. Hırsızlık yapmadan, yandaş kayırmadan, kendisini zenginleştirmeden, çalmadan, çırpmadan, çaldırmadan, ahlaklı davranarak iyi belediyeciliği ve sosyal belediyeciliği hayata geçirerek örnek olacak arkadaşlarımızla 2028’de bu ülkeyiz biz yöneteceğiz. İlk defa uzun aradan sonra bu ülkedeki yanlışlıklardan hesap sorulup ve yamukların düzeltildiği bir döneme gireceğiz" dedi.

'SEÇİMLERE HÜR VE MÜSTAKİL OLARAK GİRECEĞİZ'

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, seçimlere koalisyonsuz katılacaklarını yineleyerek, şöyle konuştu: "Biz inşallah İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak girdiğimiz belediye seçimlerinde Allah’ın izni, milletimizin teveccühüyle adaylarımız belediyeleri alacak ve biz o belediyelerde öncelikle helal kazancın ne kadar önemli olduğunu ve iyi belediyeciliğin nasıl olduğunu milletimize göstereceğiz. Ondan biz bu ülkeyi yönetebileceğimizi, milletimize belediye başkanlarımız üzerinden ispatlayacağız. Onun için biz bu yola beraber çıktık. Ben size inanıyorum" ifadelerini kullandı.