Meral Akşener İYİ Parti iftarında CHP'yi sert sözlerle eleştirdi

İyi Parti lideri Meral Akşener, Keçiören'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada CHP'yi sert bir şekilde eleştirdi. "Mansur Yavaş'ın, Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'nun yanında biz vardık, hepsinin ihanet ettiği de biz olduk. Dünün mağdurları bugünün zorbaları oldu" diyen Akşener, CHP'nin operasyonlarına karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Akşener'den Özgür Özel'e Sert Tepki

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için de sert ifadeler kullandı. "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar" diyen Akşener, "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum" şeklinde konuştu.

İyi Parti Lideri, CHP'nin Kirli Pazarlıklarına Karşı Mücadele Edeceklerini Belirtti

Akşener, CHP'nin belediye kaynaklarıyla seçim finanse etmesini eleştirerek, "CHP'nin kirli pazarlıklarına, iftiralarına, operasyonlarına karşı da yılmadan mücadele edeceğiz." dedi. Özgür Özel'in ifadesiyle "emekleriyle var ettikleri Saraçhane medyasına" karşı olduklarını belirten Akşener, İyi Parti'nin AK Parti'nin siyasi dümenlerine karşı olduğu gibi CHP'nin operasyonlarına da karşı duracaklarını söyledi.

İyi Parti, CHP ile Devam Eden Tartışmalarda Sert Bir Duruş Seriyor

İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin iftarında yaptığı konuşmada, CHP'nin operasyonlarına ve iddialarına karşı sert bir duruş sergiledi. Akşener'in bu sözleri, iki parti arasındaki gerilimi daha da artırabilirken, siyasi sahnedeki rekabetin sertleştiğine işaret ediyor.