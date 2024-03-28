Bist 100
9.079,97 3%
DOLAR
32,35 0,3%
EURO
35,13 -0,06%
ALTIN
2.296,09 1,32%

Meral Akşener İYİ Parti iftarında CHP'yi sert sözlerle eleştirdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti mensuplarıyla birlikte düzenlenen iftar programında CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Akşener, "Bizi artık rahat bırakın" diyerek CHP'nin operasyonlarına karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 21:30
Meral Akşener İYİ Parti iftarında CHP'yi sert sözlerle eleştirdi

İyi Parti lideri Meral Akşener, Keçiören'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada CHP'yi sert bir şekilde eleştirdi. "Mansur Yavaş'ın, Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'nun yanında biz vardık, hepsinin ihanet ettiği de biz olduk. Dünün mağdurları bugünün zorbaları oldu" diyen Akşener, CHP'nin operasyonlarına karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Akşener'den Özgür Özel'e Sert Tepki

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için de sert ifadeler kullandı. "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar" diyen Akşener, "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum" şeklinde konuştu.

İyi Parti Lideri, CHP'nin Kirli Pazarlıklarına Karşı Mücadele Edeceklerini Belirtti

Akşener, CHP'nin belediye kaynaklarıyla seçim finanse etmesini eleştirerek, "CHP'nin kirli pazarlıklarına, iftiralarına, operasyonlarına karşı da yılmadan mücadele edeceğiz." dedi. Özgür Özel'in ifadesiyle "emekleriyle var ettikleri Saraçhane medyasına" karşı olduklarını belirten Akşener, İyi Parti'nin AK Parti'nin siyasi dümenlerine karşı olduğu gibi CHP'nin operasyonlarına da karşı duracaklarını söyledi.

İyi Parti, CHP ile Devam Eden Tartışmalarda Sert Bir Duruş Seriyor

İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin iftarında yaptığı konuşmada, CHP'nin operasyonlarına ve iddialarına karşı sert bir duruş sergiledi. Akşener'in bu sözleri, iki parti arasındaki gerilimi daha da artırabilirken, siyasi sahnedeki rekabetin sertleştiğine işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

4A ve 4B'li ısrarla zam bekliyordu! Bakanlıktan yüzde 20- 50 kararı kılındı

4A ve 4B'li ısrarla zam bekliyordu! Bakanlıktan yüzde 20- 50 kararı kılındı

Tarım Kredi Market'te kırmızı et fiyatlarına Et ve Süt Kurumu ayarı: Kilosu 384 TL'ye düştü

Tarım Kredi Market'te kırmızı et fiyatlarına Et ve Süt Kurumu ayarı: Kilosu 384 TL'ye düştü

Birikmiş 100.000 TL'si olan kemerlerini bağlasın! O banka her ay servet kazandıracak

Birikmiş 100.000 TL'si olan kemerlerini bağlasın! O banka her ay servet kazandıracak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
3
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
4
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi
5
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
6
Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi
7
Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı, anjiyo olacak

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar eyvah eyvah diyecek! Herkese SMS ile kara haber verildi

Emeklilik biletini kapan yaşadı! SGK uzmanı şakkadanak emekli eden sırrı verdi

YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı

Hyundai o modeli için gemileri yaktı! 220 bin TL'lik indirimle sudan ucuza satacak

A'dan Z'ye tüm emekliye 8000 TL ek ödeme! Başvuru için son 8 gün

Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

4A ve 4B'li ısrarla zam bekliyordu! Bakanlıktan yüzde 20- 50 kararı kılındı

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

Tarım Kredi Market'te kırmızı et fiyatlarına Et ve Süt Kurumu ayarı: Kilosu 384 TL'ye düştü

Birikmiş 100.000 TL'si olan kemerlerini bağlasın! O banka her ay servet kazandıracak

Yastık altında altın biriktirenler bilmezse üzülecek! Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi

Evcil hayvanı olanlara A101 indirimi! Kedi köpek mama, kum, oyuncak dev indirimde