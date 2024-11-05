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Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan Timur Selçuk’a Saygı

Timur Selçuk’un eserleri, MSDT dansçıları tarafından sahnelenecek. Ücretsiz gösterim detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:57
Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan Timur Selçuk’a Saygı

Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan Özel Bir Performans

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT) tarafından sahneye konulan "Babamın Şarkıları" adlı modern bale eseri, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Etkinlikler Nerede ve Ne Zaman Gerçekleşecek?

Gösterim, Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın, ardından ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde 7 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Şarkılar ve Performanslar

MSDT'nın açıklamasına göre, etkinlikte klasikleşmiş Timur Selçuk şarkıları, sanatçının kızı Mercan Selçuk'un koreografisi ile dansçılar tarafından sahneye taşınacak. Timur Selçuk'un vefatının 4. yıl dönümünde yapılan bu gösteri, Münir Nurettin Selçuk'tan günümüze uzanan bir sanat yolculuğunu yansıtıyor.

Gösteride Hangi Şarkılar Yer Alacak?

Etkinlikte Selçuk’un "İspanyol Meyhanesi," "Beyaz Güvercin," "Ayrılanlar İçin," "Ekonomi Bilmecesi," ve "Karantinalı Despina" gibi sevilen eserlerine yönelik bale ve modern dans koreografileri, MSDT dansçıları tarafından sunulacak. Ayrıca, Timur Selçuk'un videoları da performansa dahil edilecek.

Ücretsiz Davetiyeler

Etkinliğe katılmak isteyenler, ücretsiz davetiyelerine Biletinial uygulamasından ulaşabilirler.

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