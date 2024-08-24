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Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın Yıl Dönümü Kilis'te Kutlandı

Kilis'te Mercidabık Zaferi'nin 508. ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 13:10
Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın Yıl Dönümü Kilis'te Kutlandı

Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı İçin Anma Töreni

Mercidabık Zaferi'nin 508. yıl dönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yılı dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde anlamlı bir tören gerçekleştirildi.

Vali ve Garnizon Komutanı'ndan Anma

Törende, Kilis Valisi Tahir Şahin ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, köy meydanındaki Yavuz Sultan Selim Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Vali Şahin'in Açıklamaları

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu’nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han’ın tarihe altın harflerle kazandırdığı Mercidabık Zaferi'nin önemini vurguladı. Şahin, "Mercidabık Zaferi, Orta Doğu ve Afrika'da yüzyıllar boyu sürecek Osmanlı egemenliğinin başlangıcını oluşturmuştur. Bu zafer, ülkemizin sınırlının güvenliğini koruyarak, terör ile mücadele için 2016 yılında başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile devam etmektedir." dedi.

Önemli İsimler Katıldı

Törene, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geleneksel Etkinlikler

Tören, şiirlerin okunması, halk oyunları ve okçuluk gösterisi ile sona erdi.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

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