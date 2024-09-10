Meriç Nehri'nde Amatör Balıkçılar Rekor Kırdı

Meriç Nehri'nde Eşsiz Bir Av Deneyimi

Edirne'nin Enez ilçesinde, amatör balıkçılar İsmail Yeni ve Ayhan Arda, Meriç Nehri'nde gerçekleştirdikleri balık avında 41 kilogramlık granyöz (sarı ağız) balığı yakalamayı başardı.

Tekne ile Açıldılar

Yeni ve Arda, bir tekneyle nehre açılarak ağa takılan balığı bir süre sonra kıyıya çıkarmayı başardılar.

Bir İlk ve Balık Satışı

Yakalanan balık hakkında konuşan Ayhan Arda, "Bu kadar büyük granyöz balığı yakalamak benim için ilk. Çok heyecanlıydım," dedi. Balığın kilogramını balıkçı dükkanına 170 liradan sattıklarını aktaran Arda, bu tür hobi avlarına devam edeceklerini belirtti.

Edirne'de amatör balıkçılar, Meriç Nehri'nde 41 kilogramlık granyöz (sarı ağız) balığı yakaladı.

Edirne'de amatör balıkçılar, Meriç Nehri'nde 41 kilogramlık granyöz (sarı ağız) balığı yakaladı.