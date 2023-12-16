Merkez Bankası Başkanı: Enflasyonda tek haneli rakamları 2026’da göreceğiz

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı ve parasal sıkılaştırmanın bitme noktasına geldiğini, bunun bir süre daha devam etmesi gerektiğini belirtti. Erkan röportajda, enflasyonla mücadelede parasal sıkılaştırmanın sonuna gelindiğini, ancak bunun bir süre daha korunması gerektiğini söyledi. Erkan, piyasa fiyatlarını yakından takip ettiğini, kendi yoğurdunu mayaladığını ve kapıcısının fiyat artışlarından şikayet ettiğini anlattı. Erkan, ayrıca kira sorununa da değinerek, İstanbul'da ev bulamadığı için annesinin yanına taşındığını ve Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın bu konuya çok eğildiklerini belirtti.





Erkan, markete sık sık gittiğini, patates, kırmızı et ve süt fiyatlarını takip ettiğini söyledi. "Biz dışarıdan yoğurt almıyoruz, kendimiz mayalıyoruz. Süt fiyatları markette sabit kalıyor ama TÜİK verilerinde yükseliyor. Kapıcı Sadık Abi'ye de fiyatları soruyorum. Ben ‘düştü’ diyorum. O ‘düşmedi’ diyor. Hep “Fiyatlar düşmedi, bak soğan ne kadar olmuş” diyor" dedi.



Hafize Gaye Erkan, kira konusunda da açıklamalarda bulundu ve "Kiralarda Türkiye'ye has bir yükseliş yaşanıyor. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu meseleye çok önem veriyorlar. Bir kişinin 10 evi olacağına, 10 kişinin bir evi olsun. Ev ve gıda hayati. Sağlık işini devletimiz çoktan çözdü. İstanbul, Manhattan'dan daha mı pahalı? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Çok yüksek. Annemlerin yanına taşındık, onlarla yaşıyoruz" dedi.

