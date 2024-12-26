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Merkez Bankası Faiz İndirdi: Politika Faizi Yüzde 47,50'ye Düşürüldü

Merkez Bankası, 2 yılın ardından politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,50 seviyesine çekti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:01
Merkez Bankası Faiz İndirdi: Politika Faizi Yüzde 47,50'ye Düşürüldü

Merkez Bankası'ndan Faiz İndirim Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yaklaşık iki yıl aradan sonra önemli bir adım atarak politika faizini 250 baz puan indirdi.

Faiz Oranı Yüzde 47,50'ye Geriledi

Bu indirimle birlikte, politika faizi yüzde 47,50 seviyesine düşürülmüş oldu. Ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon baskıları altında Merkez Bankası'nın aldığı bu karar, piyasalar tarafından dikkatle izleniyor.

Uzmanlar, bu adımın ekonomik canlanma açısından bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Gelişmelerin, bankacılık sektörü ve borçlanma maliyetleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

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