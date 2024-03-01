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Merkez Bankası Rezervlerinde Dikkat Çeken Düşüş: Nedeni Açıklandı

Türkiye Merkez Bankası’nın net rezervleri, enerji ithalatı ödemeleri ve Eurobond işlemleri gibi faktörlerin etkisiyle geçtiğimiz hafta önemli bir düşüş yaşadı.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:56
Merkez Bankası Rezervlerinde Dikkat Çeken Düşüş: Nedeni Açıklandı

Merkez Bankası Rezervleri Sert Düşüş Yaşadı! 6.1 Milyar Dolar Eridi!

Merkez Bankası'nın net rezervleri son haftada sert bir düşüş yaşadı. 6.1 milyar dolar eriyerek 22.5 milyar dolara gerileyen rezervler, endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Reuters'a bilgi veren uzmanlar, enerji ithalat ödemeleri, Hazine Eurobond işlemleri ve KKM dönüşlerinin bu düşüşte belirleyici rol oynadığını açıkladı.

ENERJİ İTHALATI FATURASI REZERVLERİ ERİTİYOR

Son dönemdeki artan enerji fiyatları, Türkiye'nin enerji ithalat faturasını da önemli ölçüde artırdı. Bu durum, rezervlerin erimesine sebep oluyor. Uzmanlar, artan enerji fiyatlarının rezervler üzerindeki baskısını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi beklendiğini ifade ediyor.

HAZİNE'NİN EUROBOND İŞLEMLERİ VE KKM DÖNÜŞLERİ DE ETKİLİ

Reuters'a açıklama yapan uzman isim, hazinenin Eurobond borçlanmaları ve bu borçlanmaların geri ödemelerinin de rezervleri etkileyen unsurlar arasında yer aldığına dikkat çekti.

Açıklamada, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında döviz cinsi mevduata dönüşlerin de rezervlerin erimesine neden olduğu ifade edildi.

Uzmanlar:

“Enerji ithalat faturası ve Hazine'nin Eurobond işlemleri rezervleri olumsuz etkiliyor.”

“KKM hesaplarındaki döviz cinsi mevduata dönüşler de rezervlerin erimesine katkıda bulunuyor.”

Merkez Bankası rezervleri neden düştü?

Enerji ithalat ödemeleri, Hazine Eurobond işlemleri ve KKM dönüşleri rezervlerdeki düşüşte belirleyici rol oynadı.

Rezervlerdeki düşüş ne kadar?

Rezervler 6.1 milyar dolar düşerek 22.5 milyar dolara geriledi

Hazine'nin Eurobond işlemleri ne demek?

Hazine'nin yurt dışından borçlanma ve geri ödeme işlemleri.

KKM dönüşleri ne demek?

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında döviz cinsi mevduata dönüşler.

Rezervlerdeki düşüşün ekonomiye etkisi ne olacak?

Ekonomistler, rezervlerdeki düşüşün Türk Lirası'na baskı yapabileceği ve enflasyonu yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.

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