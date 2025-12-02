Mersin Akdeniz'de Karacailyas Şakir Gülmen Parkı Yenilendi

Akdeniz Belediyesi, Karacailyas Şakir Gülmen Parkı'nı zemin, oyun grupları ve peyzaj dahil geniş kapsamlı yeniledi; muhtar ve vatandaşlar memnun.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:04
Mersin Akdeniz'de Karacailyas Şakir Gülmen Parkı Yenilendi

Mersin Akdeniz'de Karacailyas Şakir Gülmen Parkı Yenilendi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, park, bahçe ve yeşil alanlara yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak Karacailyas Şakir Gülmen Mahallesi Parkında kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Modern ve estetik bir görünüm kazandı

Kentin yoğunluğundan uzaklaşıp nefes almak isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri olan park, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun emeğiyle tamamen yenilendi. Daha önce bakımsız durumda olan park, yapılan çalışmalarla modern ve estetik bir görünüme kavuştu.

Zemin, oyun grupları ve peyzaj yenilendi

Çalışmalar kapsamında parkın zemini yenilendi; çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Karo ve bordür döşemeleri ile yürüyüş yolları elden geçirilirken, yeni oyun grupları, spor aletleri, kamelyalar, banklar ve çöp kovaları parka yerleştirildi. Boş ve kuru alanlar da çimlendirildi.

Muhtar Aras'tan teşekkür

Şakir Gülmen Mahalle Muhtarı Ergün Aras, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek mahalle sakinleri adına Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'e, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Bahar'a ve parkı yenileyen ekiplere teşekkür etti.

Çocukların yeni buluşma noktası

Parkın yenilenmesini sabırsızlıkla bekleyen çocuklar, çalışmaların tamamlanmasının ardından salıncak ve tahterevalli gibi oyun gruplarına koşarak keyifli anlar yaşadı.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARA YÖNELİK BAKIM, ONARIM VE...

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARA YÖNELİK BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARA YÖNELİK BAKIM, ONARIM VE...

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?