Mersin Akdeniz'de Karacailyas Şakir Gülmen Parkı Yenilendi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, park, bahçe ve yeşil alanlara yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak Karacailyas Şakir Gülmen Mahallesi Parkında kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Modern ve estetik bir görünüm kazandı

Kentin yoğunluğundan uzaklaşıp nefes almak isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri olan park, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun emeğiyle tamamen yenilendi. Daha önce bakımsız durumda olan park, yapılan çalışmalarla modern ve estetik bir görünüme kavuştu.

Zemin, oyun grupları ve peyzaj yenilendi

Çalışmalar kapsamında parkın zemini yenilendi; çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Karo ve bordür döşemeleri ile yürüyüş yolları elden geçirilirken, yeni oyun grupları, spor aletleri, kamelyalar, banklar ve çöp kovaları parka yerleştirildi. Boş ve kuru alanlar da çimlendirildi.

Muhtar Aras'tan teşekkür

Şakir Gülmen Mahalle Muhtarı Ergün Aras, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek mahalle sakinleri adına Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'e, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Bahar'a ve parkı yenileyen ekiplere teşekkür etti.

Çocukların yeni buluşma noktası

Parkın yenilenmesini sabırsızlıkla bekleyen çocuklar, çalışmaların tamamlanmasının ardından salıncak ve tahterevalli gibi oyun gruplarına koşarak keyifli anlar yaşadı.

