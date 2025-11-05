Mersin Akdeniz'te Zabıta Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirdi

Mersin Akdeniz'te zabıta denetiminde tarihi geçmiş gıdalar ele geçirildi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla market ve bakkallarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Hal, Çay, Çilek ve Siteler mahallelerinde kapsamlı kontrol

Hal, Çay, Çilek ve Siteler mahallelerinde raf ve depolarda detaylı inceleme yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ve tüketim ürününe el koydu. Denetimlerde ayrıca ruhsat, hijyen, ürün saklama şartları ve etiket bilgileri kontrol edildi.

İşletme sahipleri mevzuata uygun satış konusunda uyarıldı; tespit edilen olumsuzluklara karşı cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için çalışmalarımızı kararlı şekilde yürütüyoruz. Tespit edilen olumsuzluklara cezai işlem uygularken, işletmeleri doğru uygulamalar konusunda da bilgilendiriyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Vatandaşlarımız karşılaştıkları olumsuz durumları bize bildirebilir" dedi.

Belediye yetkilileri, ilçe genelinde market, fırın, kasap ve diğer gıda satışı yapılan işletmelerde denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

