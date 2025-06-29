Mersin Aydıncık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, karadan gerçekleştirilen müdahale ile çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, Aydıncık-Gülnar kara yolu üzerindeki Hacıbahattin mevkisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangının bildirilmesinin ardından, bölgeye 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 3 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın hızla söndürüldü.

Bölgeye müdahale eden ekipler, yangın sonrası soğutma çalışmalarını da etkin bir şekilde sürdürüyor. Bu sayede, oluşabilecek yeniden kıvılcım riskinin önüne geçmek için tedbirler alınmakta.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle söndürüldü.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle söndürüldü.