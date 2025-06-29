DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.277.909,98 -0,16%

Mersin Aydıncık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını, karadan müdahale ile başarıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 18:19
Mersin Aydıncık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, karadan gerçekleştirilen müdahale ile çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, Aydıncık-Gülnar kara yolu üzerindeki Hacıbahattin mevkisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangının bildirilmesinin ardından, bölgeye 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 3 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın hızla söndürüldü.

Bölgeye müdahale eden ekipler, yangın sonrası soğutma çalışmalarını da etkin bir şekilde sürdürüyor. Bu sayede, oluşabilecek yeniden kıvılcım riskinin önüne geçmek için tedbirler alınmakta.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle söndürüldü.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle söndürüldü.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle söndürüldü.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Oltu Taşı Ocağındaki Göçükte Hayatını Kaybeden Üç İşçinin Cenazesi Defnedildi
2
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in Cenazesi Giresun'da Defnedildi
3
Tekirdağ'da Yangın: 1500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü
4
Afyonkarahisar'da Keklikler Kene ve Süne Avında Görev Alıyor
5
Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Çanakkale'de Yangın: 100 Dönüm Buğday ve 150 Dönüm Makilik Alan Zarar Gördü

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?