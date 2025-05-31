Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Ödeme Duyurusu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek sağlayarak Mayıs ayı Halk Kart ödemelerini gerçekleştiriyor. Toplamda, 7 milyon 442 bin TL'nin üzerinde bir bütçe ile, 7 bin 727 ihtiyaç sahibi vatandaşın hesabına para aktarıldı.

Halk Kart Projesinin Önemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olan Halk Kart uygulaması, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlara düzenli malzeme desteği sunuyor. Proje, özellikle temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine erişimde zorluk çeken aileleri hedef alırken, artan enflasyon nedeniyle hanelerin nefes almasını sağlıyor.

Mayıs Ayı Halk Kart Ödemeleri

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayı destek ödemeleri şöyle gerçekleşti:

4 bin 433 ihtiyaç sahibi vatandaşın hesabına 750 TL yatırıldı.

ihtiyaç sahibi vatandaşın hesabına yatırıldı. 3 bin 294 ihtiyaç sahibi vatandaşın hesabına ise 1.250 TL destek sağlandı.

Alışveriş İmkanları

Halk Kart sahipleri, yüklenen bakiyeleri Mersin genelinde belediye ile anlaşması bulunan çeşitli bakkal, market ve yerel esnafta kullanabilecek. Bu sayede, vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılarken, yerel esnaf da iş hacminde artış yaşayacak.