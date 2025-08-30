Mersin Bozyazı'da Kamyona Çarpan Pikapta 3 Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki kamyona çarpan pikapta bulunan üç kişi yaralandı.

Kaza Detayları

06 BR 6884 plakalı pikap sürücüsü M.B., Merkez Mahallesi'nde park halindeki 33 ARJ 756 plakalı kamyona (sahibi: O.Y.) çarptı.

Kazada pikap sürücüsü M.B. ile araçtaki A.B. ve E.B. yaralandı.

Müdahale ve Hastaneye Sevk

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

