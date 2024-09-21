Mersin Bozyazı'da Ortaya Çıkan Hortumlar Göz Doldurdu

Mersin Bozyazı'da Deniz Hortumları Görüntülendi

Mersin'in Bozyazı ilçesi, Akdeniz'in derinliklerinde aniden beliren hortumlarla gündeme geldi. Bu doğal fenomen, bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirildi.

O Anlar Kamerada

Bir vatandaş, denizde aynı anda ortaya çıkan çok sayıda hortumu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. O anları yakalamak için cep telefonunu hemen çıkardı ve bu heyecan verici görüntüleri kaydetti. İzleyenler, denizin içindeki bu muazzam doğa olayını hayranlıkla izledi.

Hortumların Kısa Süreli Etkisi

Yağmur ve rüzgarın birleştiği anlarda meydana gelen bu hortumlar, kısa bir süre içinde etkilerini kaybederek gözden kayboldu. Ancak bu görüntüler, izleyenlerde unutulmaz bir anı bıraktı.