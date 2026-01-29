Mersin'de 0-6 Yaş İçin Ücretsiz Denver II Gelişim Taraması

Akdeniz Belediyesi, 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz Denver II taramasıyla gelişimsel riskleri erken tespit ediyor; uzman psikolog eşliğinde değerlendirme ve yönlendirme sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:50
Mersin'de 0-6 yaş çocuklara ücretsiz gelişim taraması

Akdeniz Belediyesi, erken çocukluk döneminde gelişimsel risklerin zamanında tespit edilmesi amacıyla 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz Denver II Gelişimsel Tarama Testi uygulamasını sürdürüyor. Belediye bünyesinde yapılan taramalar, çocukların gelişim süreçlerinin uzmanlar tarafından yakından izlenmesini sağlıyor.

Uygulama ve koordinasyon

Uygulama, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, uzman psikolog eşliğinde ve bilimsel kriterlere uygun şekilde yürütülüyor. Yoğun ilgi gören tarama programı; mahallelerde hizmet veren Kültür ve Sanat Evlerinde kurs alan çocukların yanı sıra, ailelerin talebiyle doğrudan kuruma başvuran çocuklara da uygulanıyor.

Çok yönlü değerlendirme ve yönlendirme

Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Günay Duygu Ateş tarafından klinik gözlem eşliğinde uygulanıyor. Test sürecinin ardından ebeveynlere çocuklarının gelişim düzeyleri hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor ve gerekli görülen durumlarda ilgili kurumlara yönlendirme yapılıyor.

"0-6 yaş aralığı, çocukların bilişsel, sosyal ve motor gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Denver II bir tanı testi değildir; ancak olası gelişimsel riskleri erken dönemde fark etmemizi sağlar. Erken fark edilen gecikmeler, doğru yönlendirme ve destekle büyük ölçüde telafi edilebilir" diyen Uzman Psikolog Günay Duygu Ateş, aile bilgilendirmelerinin önemine vurgu yapıyor.

"Ebeveynlere çocuklarıyla evde yapabilecekleri etkinlikler ve hangi alanları desteklemeleri gerektiği konusunda rehberlik ediyoruz. Amacımız çocukların sağlıklı gelişimini bütüncül bir yaklaşımla desteklemek" ifadelerini kullanan Ateş, test sonrası rehberliğin ailelerin farkındalığını artırdığını belirtiyor.

Hangi alanlar değerlendiriliyor?

Uluslararası geçerliliğe sahip Denver II kapsamında çocukların kişisel-sosyal, ince motor, kaba motor ve dil gelişimi; yaşlarına uygun sorular ve oyun temelli uygulamalarla değerlendiriliyor. Uygulama sırasında çocuklar etkileşimli etkinliklerle gözlemleniyor ve olası gelişimsel risklerin erken dönemde belirlenmesi hedefleniyor.

Ücretsiz sunulan bu tarama programı, ailelerin çocuk gelişimi konusunda bilinçlenmesine katkı sağlarken, erken müdahale ve doğru yönlendirme ile çocukların sağlıklı gelişimine destek olmayı amaçlıyor.

