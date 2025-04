Mersin'de 13 Gemiyi Kirletenlere 70 Milyon Lira Ceza

Mersin'de Denizi Kirleten Gemilere Dev Cezalar

Mersin, deniz kirliliğiyle mücadelede önemli bir adım attı. Yapılan denetimler sonucunda, denizi kirlettiği belirlenen 13 gemiye 70 milyon lira ceza uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu cezalar, geçtiğimiz yılın kasım ayında hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile tespit edildi.

Denetimler 7/24 Yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, sistemin etkili bir şekilde çalıştığını ve her gün 24 saat boyunca denetim gerçekleştirdiklerini vurguladı. Mersin'e her yıl 5000'in üzerinde geminin geldiğini belirten Halisdemir, "Tüm gemileri denetliyoruz. Hava ve su altı dronlarımızla birlikte, her gün farklı saatlerde kesintisiz denetimler yapıyoruz. EGDS aracılığıyla Çeşmeli'den Kulak mevkisine kadar olan yaklaşık 53,5 kilometrelik alanda titizlikle çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Toplam Ceza Miktarı 295 Milyon Lira

Ayrıca, belediye geçmişten günümüze kadar toplam 91 gemiye 295 milyon 835 bin lira ceza uyguladığını kaydetti. Bu rakam, Mersin'in deniz koruma politikalarının ne denli kararlı bir şekilde sürdüğünün bir göstergesi.

Deniz kirliliğiyle mücadele çabaları, sadece çevre koruma açısından değil, aynı zamanda bölgedeki turizm ve ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararlı duruşuyla, denizlerimizin temiz kalması hedefleniyor.

Mersin'de, geçen yıl kasım ayında hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile deniz kirliliğiyle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, sistemle denizlerde kirliliğe neden olduğu tespit edilen 13 gemiye 70 milyon lira ceza kesildi.

Mersin'de, geçen yıl kasım ayında hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile deniz kirliliğiyle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, sistemle denizlerde kirliliğe neden olduğu tespit edilen 13 gemiye 70 milyon lira ceza kesildi.