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Mersin'de 13. Kattan Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti

Erdemli'de bir apartmanın 13. katından düştüğü iddia edilen iki kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:13
Mersin'de 13. Kattan Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Trajik Olay

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Tömük Mahallesi'nde bulunan 15 katlı bir apartmanın 13. katından düştüğü öne sürülen iki kişinin hayatını kaybetmesi, şoku beraberinde getirdi.

Düşme İddiası ve Olay Yeri İncelemesi

Olay, apartmanın zemin katında > iki kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, B.D. (27) ve E.N.Y isimli genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, düştükleri iddia edilen 13. kattaki dairede ve çevresinde detaylı bir inceleme yaptı.

Otopsi ve Hayvan Durumu

Cenazeler, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca, evde bulunan köpek ise B.D.'nin yakınlarına teslim edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 13. katından düştükleri öne sürülen 2 kişi hayatını...

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 13. katından düştükleri öne sürülen 2 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 13. katından düştükleri öne sürülen 2 kişi hayatını...

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 13. katından düştükleri öne sürülen 2 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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