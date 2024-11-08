Mersin'de 1300 Yıllık Anıt Ağaçtan Zeytin Hasadı Yapıldı

Mersin'de Tarihi Zeytin Hasadı

Mersin'in Mut ilçesinde tescillenen 1300 yıllık anıt ağaçtan zeytinler, düzenlenen bir etkinlikle toplandı. Bu somut kültürel mirasın, zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Vali Pehlivan'ın Açıklamaları

Hasat etkinliğine katılan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Haydar Mahallesi'ndeki anıt ağacın, ilçede zeytin üretiminin önemini vurguladı. Pehlivan, "İlçede bu yıl 150 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor. Aynı zamanda Mut'ta 15 zeytin salamura işleme tesisi ve 22 zeytinyağı fabrikası faaliyette bulunuyor." şeklinde konuştu.

Anıt Ağacın Özellikleri

Hasadı yapılan anıt ağacın 2009 yılında tescil edildiği belirtildi. Vali Pehlivan, "Bu ağaç, geçmişten günümüze bir köprü kuruyor ve gövde genişliği yaklaşık 8 metre." diyerek ağacın büyüklüğüne dikkat çekti. Ayrıca, Mut’un Türkiye'de zeytin üreten iller arasında 8. sırada bulunduğunu ifade etti.

Katılımcılar ve Hasat Süreci

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever, Mersin Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve diğer katılımcılar, anıt ağaçtan zeytin hasadı yaptı.

Mersin'in Mut ilçesinde anıt ağaç olarak tescillenen 1300 yıllık ağaçta yetişen zeytinler hasat edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde anıt ağaç olarak tescillenen 1300 yıllık ağaçta yetişen zeytinler hasat edildi.