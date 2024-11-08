DOLAR
34,37 -0,43%
EURO
36,77 0,88%
ALTIN
2.969,68 0,16%
BITCOIN
2.608.126,37 0,75%

Mersin'de 1300 Yıllık Anıt Ağaçtan Zeytin Hasadı Yapıldı

Mersin'in Mut ilçesinde 1300 yıllık anıt ağaçta zeytin hasadı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 18:02
Mersin'de 1300 Yıllık Anıt Ağaçtan Zeytin Hasadı Yapıldı

Mersin'de Tarihi Zeytin Hasadı

Mersin'in Mut ilçesinde tescillenen 1300 yıllık anıt ağaçtan zeytinler, düzenlenen bir etkinlikle toplandı. Bu somut kültürel mirasın, zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Vali Pehlivan'ın Açıklamaları

Hasat etkinliğine katılan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Haydar Mahallesi'ndeki anıt ağacın, ilçede zeytin üretiminin önemini vurguladı. Pehlivan, "İlçede bu yıl 150 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor. Aynı zamanda Mut'ta 15 zeytin salamura işleme tesisi ve 22 zeytinyağı fabrikası faaliyette bulunuyor." şeklinde konuştu.

Anıt Ağacın Özellikleri

Hasadı yapılan anıt ağacın 2009 yılında tescil edildiği belirtildi. Vali Pehlivan, "Bu ağaç, geçmişten günümüze bir köprü kuruyor ve gövde genişliği yaklaşık 8 metre." diyerek ağacın büyüklüğüne dikkat çekti. Ayrıca, Mut’un Türkiye'de zeytin üreten iller arasında 8. sırada bulunduğunu ifade etti.

Katılımcılar ve Hasat Süreci

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever, Mersin Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve diğer katılımcılar, anıt ağaçtan zeytin hasadı yaptı.

Mersin'in Mut ilçesinde anıt ağaç olarak tescillenen 1300 yıllık ağaçta yetişen zeytinler hasat...

Mersin'in Mut ilçesinde anıt ağaç olarak tescillenen 1300 yıllık ağaçta yetişen zeytinler hasat edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde anıt ağaç olarak tescillenen 1300 yıllık ağaçta yetişen zeytinler hasat...

Mersin'in Mut ilçesinde anıt ağaç olarak tescillenen 1300 yıllık ağaçta yetişen zeytinler hasat edildi.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa ve Filistin Açıklamaları
2
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3,117'ye Ulaştı
3
ABD'nin B-52 Bombardıman Uçakları İngiltere'de Görevde
4
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçında Sahaya Giren Köpeği Sahiplendi
5
Hamas İspanya'nın Silah Gemilerine Yönelik Kararını Destekliyor
6
Bangladeş'te BNP'nin Seçim Talebiyle Yürüyüşü
7
İmamoğlu ve Baş'tan Kayyum Konuşmaları

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi