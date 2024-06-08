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Mersin'de 15 katlı apartmanda yangın! 19 kişi dumandan etkilendi

Mersin'in Mezitli ilçesinde 15 katlı bir apartmanda çıkan yangında 19 kişi dumandan etkilendi. Detaylar ve yangının çıkış sebebiyle ilgili bilgiler haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 00:10
Mersin'de 15 katlı apartmanda yangın! 19 kişi dumandan etkilendi

Mersin'de Yangın: 19 Kişi Dumandan Etkilendi

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan 15 katlı bir apartmanda çıkan yangın, binada yaşayanları büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktı. Merkez Mahallesi'nde yer alan sitedeki apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla üçüncü ve dördüncü katların dış cephesine sıçradı.

Yangının başlamasıyla birlikte binayı yoğun duman sardı ve birçok sakin mahsur kaldı. Apartman sakinlerinden bazıları kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan ve aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişiyi merdiven aracı yardımıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen vatandaşlar, acilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yangına müdahale eden 4 itfaiye eri de dumandan etkilenirken, bu erlerden 2'si hastaneye kaldırıldı, diğer 2'sine ise olay yerinde sağlık görevlileri müdahale etti.

Evcil Hayvanlar da Kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde binanın ikinci katındaki dairede büyük hasara neden olan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, ayrıca binada mahsur kalan bazı evcil hayvanları da kurtararak sahiplerine teslim etti.

Yangının Çıkış Sebebi Araştırılıyor

Yangının çıkış sebebi hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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