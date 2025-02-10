DOLAR
35,99 -0,02%
EURO
37,14 0,17%
ALTIN
3.358,27 -1,55%
BITCOIN
3.501.735,88 -1,09%

Mersin'de 16 Kasa Sağlıksız Balık İmha Edildi

Mersin Tarsus'ta sağlıksız bulunan 16 kasa balık imha edildi. Olay, Berdan Barajı mesire alanında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 20:32
Mersin'de 16 Kasa Sağlıksız Balık İmha Edildi

Mersin Tarsus'ta Sağlıksız Balık İmhası

Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Berdan Barajı mesire alanında, sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi. Olayla ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki bir çeşmede balık yıkandığına dair ihbar alındı.

Ekipler Harekete Geçti

İhbarın ardından, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin inceleme yaptığı sırada, balıkları yıkayan şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

Yapılan detaylı incelemede, sağlıksız ve tüketim için uygun olmayan 16 kasa balık tespit edilerek, imha işlemi gerçekleştirildi. Bu olay, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından ciddi bir önem taşımaktadır.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy Sahilinde Bulunan Ceset, Denizde Kaybolan Velat Can'a Ait Çıktı
2
İsrailli Bakan Smotrich'ten Filistinlilere Gazze Benzeri Tehdit
3
Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: Tır Sürücüsü Yakalandı
4
Netanyahu, ABD Ziyaretinden Farklı Bir Vizyonla Döndü: Hamas ve Filistin Yönetimi Yok
5
Netanyahu, Hamas'ın Esir Takasını Askıya Almasından Sonra Acil Güvenlik Toplantısı Düzenliyor
6
Ada Halkı, İBB Önünde Turizm Yapılaşmasına Karşı Eylem Düzenledi
7
TBMM Kadına Karşı Şiddet Komisyonu İstanbul'da İncelemelerde Bulundu

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!