Mersin'de 16 Kasa Sağlıksız Balık İmha Edildi

Mersin Tarsus'ta Sağlıksız Balık İmhası

Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Berdan Barajı mesire alanında, sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi. Olayla ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki bir çeşmede balık yıkandığına dair ihbar alındı.

Ekipler Harekete Geçti

İhbarın ardından, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin inceleme yaptığı sırada, balıkları yıkayan şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

Yapılan detaylı incelemede, sağlıksız ve tüketim için uygun olmayan 16 kasa balık tespit edilerek, imha işlemi gerçekleştirildi. Bu olay, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından ciddi bir önem taşımaktadır.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi.