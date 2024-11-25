Mersin'de 4 Çoban Tipi Nedeniyle Mağarada Mahsur Kaldı

Mersin'in Mut İlçesinde Çobanlar Mağarada Mahsur Kaldı

Mersin'in Mut ilçesinde, şiddetli tipi nedeniyle sığındıkları bir mağarada mahsur kalan 4 çoban için kurtarma çalışmaları başlatıldı. İlçenin yüksek kesimleri arasında yer alan Çivi ve Ballı mahallelerini birbirine bağlayan Karçiv mevkisinde, gece saatlerinde hayvanlarıyla dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalanan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan, zorunlu olarak bir mağaraya sığındılar.

Mağaradan Yardım İstedi

Mahsur kalan çobanlar, durumu yakınlarına bildirerek yardım talep etti. İhbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve Mut Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi; ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle mağaraya ulaşamadılar.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur, bölgedeki çalışmaları yerinde takip etti ve AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kurtarma çalışmaları hızla sürüyor. Devletimizin tüm yetkili kuruluşları burada ama maalesef tipi çok yoğun. İş makineleri ilerleyemiyor.” şeklinde bilgi verdi. Çopur ayrıca, çobanların yaklaşık 500 küçükbaş hayvanla birlikte köye 20 kilometre uzaklıktaki mağarada mahsur kaldığını ifade etti. “İrtibat sağlayamıyoruz. Paletli ambulansla mağaraya ulaşmaya çalışıyoruz.” diyerek zorlayıcı hava şartlarını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle sığındıkları mağarada mahsur kalan 4 çobanın kurtarılması için çalışma başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve Mut Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağaraya ulaşamadı. Ekipler, mevkiye yönlendirilen paletli ambulansla mağaraya ilerlemeye çalışıldı.