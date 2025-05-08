Mersin'de 70 Tarihi Sikke Ele Geçirildi

Mersin'de Tarihi Sikke Operasyonu

Mersin'de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 70 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Hakkında Detaylar

İl Jandarma Komutanlığı, Yenişehir ilçesinde tarihi eser satışı yapmak için müşteri arayışında olduğu belirtilen şüpheli üzerine çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen zanlının adresine yapılan operasyon ile toplamda 70 sikke ele geçirildi.

Sikileren Durumu

Gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürülerek hakkında yasal işlemler başlatıldı. Ele geçirilen sikkeler ise Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.