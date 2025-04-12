Mersin'de 9 Yaşına Giren Çocuğa Polis Ekiplerinden Unutulmaz Doğum Günü Sürprizi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 9 yaşına giren Bahri Bolat için emniyet mensupları tarafından anlamlı bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan Hüsne Tunay, polis olmayı hayal eden torunu Bahri için özel bir sürpriz yapmak istedi.

Tunay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, doğum günü kutlamasında polislerin de yer almasını talep etti. Talep, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerine iletildi. Ekipler, bahsi geçen aileyi ziyaret ederek evin önünde kutlama düzenledi.

Polis üniforması giydirilen Bahri, pasta kesilirken arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlendi ve çeşitli hediyeler aldı.

‘Benim için güzel sürpriz oldu’

Etkinlikte keyifli anlar yaşadığını ifade eden Bahri Bolat, "Benim için güzel sürpriz oldu. Arkadaşlarımla eğlenip coştuk, çok mutlu oldum. Polis ağabeylerime ve ablalarıma teşekkür ederim." dedi.

Annesi Bilge Bolat da, 4 yıl önce eşini trafik kazasında kaybettiğini belirterek, "Oğlumu sevindirip bizi yalnız bırakmadıkları ve babasını aratmadıkları için çok mutlu olduk." dedi. Anneanne Hüsne Tunay ise kutlamadaki destekleri için polis ekiplerine teşekkür etti.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 9 yaşına giren çocuk için emniyet mensuplarınca sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan Hüsne Tunay, polis olmak isteyen torunu Bahri Bolat'a doğum gününde sürpriz yapmak istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Tunay, doğum günü kutlamasında polislerin de yer alması için talepte bulundu. Talebin iletildiği İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, aileyi ziyaret etti.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 9 yaşına giren çocuk için emniyet mensuplarınca sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan Hüsne Tunay, polis olmak isteyen torunu Bahri Bolat'a doğum gününde sürpriz yapmak istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Tunay, doğum günü kutlamasında polislerin de yer alması için talepte bulundu. Talebin iletildiği İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, aileyi ziyaret etti.