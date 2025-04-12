DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.166.038,86 0,45%

Mersin'de 9 Yaşına Giren Çocuğa Polis Ekiplerinden Unutulmaz Doğum Günü Sürprizi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, polis ekipleri 9 yaşına giren bir çocuğa doğum günü sürprizi düzenleyerek unutulmaz bir an yaşattı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 10:50
Mersin'de 9 Yaşına Giren Çocuğa Polis Ekiplerinden Unutulmaz Doğum Günü Sürprizi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 9 yaşına giren Bahri Bolat için emniyet mensupları tarafından anlamlı bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan Hüsne Tunay, polis olmayı hayal eden torunu Bahri için özel bir sürpriz yapmak istedi.

Tunay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, doğum günü kutlamasında polislerin de yer almasını talep etti. Talep, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerine iletildi. Ekipler, bahsi geçen aileyi ziyaret ederek evin önünde kutlama düzenledi.

Polis üniforması giydirilen Bahri, pasta kesilirken arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlendi ve çeşitli hediyeler aldı.

‘Benim için güzel sürpriz oldu’

Etkinlikte keyifli anlar yaşadığını ifade eden Bahri Bolat, "Benim için güzel sürpriz oldu. Arkadaşlarımla eğlenip coştuk, çok mutlu oldum. Polis ağabeylerime ve ablalarıma teşekkür ederim." dedi.

Annesi Bilge Bolat da, 4 yıl önce eşini trafik kazasında kaybettiğini belirterek, "Oğlumu sevindirip bizi yalnız bırakmadıkları ve babasını aratmadıkları için çok mutlu olduk." dedi. Anneanne Hüsne Tunay ise kutlamadaki destekleri için polis ekiplerine teşekkür etti.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 9 yaşına giren çocuk için emniyet mensuplarınca sürpriz doğum günü...

Mersin'in Toroslar ilçesinde 9 yaşına giren çocuk için emniyet mensuplarınca sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan Hüsne Tunay, polis olmak isteyen torunu Bahri Bolat'a doğum gününde sürpriz yapmak istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Tunay, doğum günü kutlamasında polislerin de yer alması için talepte bulundu. Talebin iletildiği İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, aileyi ziyaret etti.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 9 yaşına giren çocuk için emniyet mensuplarınca sürpriz doğum günü...

Mersin'in Toroslar ilçesinde 9 yaşına giren çocuk için emniyet mensuplarınca sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan Hüsne Tunay, polis olmak isteyen torunu Bahri Bolat'a doğum gününde sürpriz yapmak istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Tunay, doğum günü kutlamasında polislerin de yer alması için talepte bulundu. Talebin iletildiği İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, aileyi ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserili Çiftçiler Zirai Dona Karşı Meyve Ağaçlarını Buz ile Koruyor
2
Tokat'ta Otomobil Yangını Bitişikteki Binayı Havaya Uçurdu
3
Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi
4
Kar Küreme Aracına Çarpan Kamyonette Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Bakan Güler, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti
6
Büyükelçi Neziroğlu, TİKA'nın Kurduğu Laboratuvarı Ziyaret Etti
7
Düzce'de Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı