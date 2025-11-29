Mersin'de Abartı Egzoz Denetimi: 50 Araca 463 bin 350 TL Ceza

Mersin'de abartı egzoz denetiminde 24 motosiklet dahil 50 araca, Karayolları Trafik Kanunu 32/3 gereğince toplam 463 bin 350 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 18:43
Denetim ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, il genelinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde 24'ü motosiklet olmak üzere toplam 50 araca, Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi (Abartı Egzoz) kapsamında işlem yapılarak trafikten de men edildi. Kurallara uymayan sürücülere ise toplam 463 bin 350 TL idari para cezası kesildi.

Açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik kazalarının önüne geçmek, gürültü kirliliğini azaltmak ve vatandaşların can-mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?