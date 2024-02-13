Mersin'de acil kodu ile aranan terör üyesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu için acil olarak aranan bir Rus vatandaşı, Mersin polisinin operasyonuyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte bir kimlikle ele geçirildi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini belirlemek, ortaya çıkarmak ve engellemek için çalışma gerçekleştirdi. Polislerin yaptığı çalışmada, hakkında arama kararı olan Rusya vatandaşı U.A'nın Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştığı anlaşıldı. Polislerin yaptığı baskında şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin yabancı uyruklu R.K ismine kayıtlı sahte kimlik kullandığı tespit edildi.