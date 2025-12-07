Mersin'de Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Sürücü Yaralanmadı

Mersin'de Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

Mezitli, Akdeniz Mahallesi Soli Center civarı

Mersin'de yol kenarında bulunan bir ağaç, sürücüsünün içinde olduğu otomobilin üzerine devrildi. Olayda sürücü yara almadan kurtuldu, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Soli Center civarında meydana geldi.

Çevrede bulunan vatandaşların otomobil üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana aldı.

Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu. Devrilen ağacın yolu kısmen kapatması nedeniyle trafik kısa süreli kontrollü sağlandı.

Çevredeki vatandaşlar, yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

