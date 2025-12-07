Mersin'de Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Sürücü Yaralanmadı

Mersin Mezitli'de akşam saatlerinde yol kenarındaki ağaç, sürücüsünün içinde olduğu otomobilin üzerine devrildi; sürücü yara almadan kurtuldu, araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 23:18
Mersin'de Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Sürücü Yaralanmadı

Mersin'de Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

Mezitli, Akdeniz Mahallesi Soli Center civarı

Mersin'de yol kenarında bulunan bir ağaç, sürücüsünün içinde olduğu otomobilin üzerine devrildi. Olayda sürücü yara almadan kurtuldu, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Soli Center civarında meydana geldi.

Çevrede bulunan vatandaşların otomobil üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana aldı.

Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu. Devrilen ağacın yolu kısmen kapatması nedeniyle trafik kısa süreli kontrollü sağlandı.

Çevredeki vatandaşlar, yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

MERSİN'DE YOL KENARINDA BULUNAN BİR AĞAÇ, SÜRÜCÜSÜNÜN İÇİNDE OLDUĞU OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ....

MERSİN'DE YOL KENARINDA BULUNAN BİR AĞAÇ, SÜRÜCÜSÜNÜN İÇİNDE OLDUĞU OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ. OLAYDA SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULURKEN, TİCARİ ARAÇ ZARAR GÖRDÜ.

MERSİN'DE YOL KENARINDA BULUNAN BİR AĞAÇ, SÜRÜCÜSÜNÜN İÇİNDE OLDUĞU OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ....

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yılbaşı Alışverişinde LED ve Kutu Oyunları Talebi Artıyor
2
Gercüş’te karbonmonoksit zehirlenmesi: 4’ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı
3
Akyazı'da Otomobil Tarlaya Uçtu: Sürücü Kurtarıldı
4
Safranbolu'da Villanın Müştemilatında Yangın Söndürüldü
5
Elazığ'da Pompalı Tüfekli Kavga: 1 Yaralı
6
Esenyurt'ta Hafif Ticari Araç Yol Kenarındaki Adama Çarptı — O Anlar Kamerada
7
Mersin'de Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Sürücü Yaralanmadı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi