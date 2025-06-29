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Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi

Mersin Marina'da düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliğinde ağız ve diş sağlığına dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 00:14
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi

Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen "Ağız ve Diş Sağlığında Bilimin Söyledikleri" başlıklı söyleşi, Mersin Marina'da ilgiyle takip edildi.

Doğru Bilgiler ve Yanlışlar

YÖK Bilim İletişimi Ofisi tarafından ülke genelinde başlatılan 'Bilim Kafe' etkinliğinin Mersin ayağında, moderatörlüğü MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Seçkin Aksu üstlendi.

Bu kapsamda, Dekan Prof. Dr. Fethi Atıl katılımcılara ağız bakımında sıkça yapılan hatalar, diş fırçası ve macun seçimi, diş ipi kullanımı gibi konularda önemli bilgiler aktardı.

Toplum İçin Önemli Bir Fırsat

Etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Atıl, bu platformda halk ve bilim insanları arasındaki köprüyü güçlendirmek istediklerini ifade etti. Toplumda doğru bilinen yanlışları anlatmak için önemli bir fırsat sunulduğunu belirten Atıl, "Bu tip platformlar sayesinde halkımıza normalde iletemediğimiz doğru bilgileri iletebiliriz," dedi.

Programa, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) işbirliğinde "Ağız ve Diş Sağlığında...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) işbirliğinde "Ağız ve Diş Sağlığında Bilimin Söyledikleri" başlıklı söyleşi düzenlendi. Moderatörlüğünü MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Seçkin Aksu'nun (solda) yaptığı söyleşide, Dekan Prof. Dr. Fethi Atıl (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) işbirliğinde "Ağız ve Diş Sağlığında...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) işbirliğinde "Ağız ve Diş Sağlığında Bilimin Söyledikleri" başlıklı söyleşi düzenlendi. Moderatörlüğünü MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Seçkin Aksu'nun (solda) yaptığı söyleşide, Dekan Prof. Dr. Fethi Atıl (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.

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