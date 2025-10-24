Mersin'de ağızlıksız Rottweiler saldırısı: Motokurye yaşadıklarını anlattı

Toroslar, Akbelen Mahallesi – 22 Ekim tarihinde, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 28 yaşındaki motokurye Salih Türk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiğini ve olayın kendisinde ruhsal etkiler bıraktığını belirtti.

Salih Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siparişi teslim ederken yaşananları anlattı. Türk, "Köpek tarafından saldırıya uğramak aklımda yoktu. Öyle bir köpek korkum yok. Hayvanları ve köpekleri seviyorum. O andaki hissiyatım hayvana zarar vermemek oldu. Bana zarar verince itmek zorunda kaldım. Orada sahibi görünümlü biri olduğu için üzerine ittim. Tutmayınca ve hayvanda kışkırtılınca üzerime geldi. Ruhsal olarak iyi hissetmiyorum. Bir süre dışarı çıkmak istemiyorum."

Türk, yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olacağını da ifade etti.

Olayın gelişimi

Olayda, F.I tarafından ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek önce yolda yürüyen Ş.A'ya saldırdı. Ş.A., bacağından ve karnından yaralanarak çevredekiler tarafından köpekten uzaklaştırıldı. Ardından aynı köpek, olay yerine gelen motokurye Salih Türk'e de saldırdı. Saldırı sonucu hem Ş.A. hem de Salih Türk yaralandı.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında adli işlem başlatılan F.I'ya 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari para cezası uyguladı. Gözetim altına alınan köpek ise Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

