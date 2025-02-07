Mersin'de Alışveriş Merkezinde Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Alışveriş Merkezinde Hırsızlık Tespit Edildi

Mersin'de bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazalardan hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı, tutuklandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile gün yüzüne çıktı.

Güvenlik Kameraları Olayı Aydınlattı

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinde gerçekleşen hırsızlıkları araştırmak için harekete geçti. Yapılan incelemelerde, dron, epilasyon cihazı, hoparlör ve fotoğraf makinesinin çalındığı belirlendi.

Ekiplerin, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonrası şüphelinin E.K. olduğu anlaşıldı. Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Alışveriş merkezindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, zanlının çaldığı ürünleri poşete ve cebine koyduğu anlar yer aldı.