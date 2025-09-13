Mersin'de Amfi Tiyatro'da 2 gencin darbedilmesine soruşturma

Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da ücretsiz konser sırasında çatıda oldukları öne sürülen 2 gencin güvenlik görevlilerince darbedilmesi üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:34
Mersin'de Amfi Tiyatro'da 2 gencin darbedilmesine soruşturma

Mersin'de Amfi Tiyatro'da 2 gencin darbedilmesi

Mezitli ilçesinde düzenlenen ücretsiz konsere ilişkin olarak, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da yaşandığı belirtilen müdahale sonrası soruşturma başlatıldı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, dün akşam gerçekleştirilen konser sırasında, alandaki yapının çatısından izlemeye çalıştıkları iddia edilen 2 genç ile özel güvenlik görevlileri arasında müdahale yaşandı. Olayda gençlerden birinin çatıdan itilip, diğerinin ise darbedildiği öne sürüldü.

Soruşturma süreci

Yaşanan olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın içeriği ve yürütülecek işlemlerle ilgili taraflardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Gelişmeler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır.

