Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü

Mersin'in Toroslar ilçesinde Revşan D. (27), 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K.'yi bıçakla öldürdü; kadın gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 00:46
Olayın ayrıntıları

Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Revşan D. (27), evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K'nin boğazını bıçakla kesti.

İkametteki bağırış seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bazı aile yakınları ve komşular tarafından hastaneye götürülen çocuk yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından 4 çocuk annesi kadın gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

