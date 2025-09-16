Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü

Olayın ayrıntıları

Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Revşan D. (27), evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K'nin boğazını bıçakla kesti.

İkametteki bağırış seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bazı aile yakınları ve komşular tarafından hastaneye götürülen çocuk yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından 4 çocuk annesi kadın gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

