Mersin'de Balkonundan Düşen 80 Yaşındaki Adam Yaralandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 80 yaşındaki Veli Birol, 3. kattaki balkonundan düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:22
Mersin'de Balkonundan Düşen 80 Yaşındaki Adam Yaralandı

Mersin'de Balkondan Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Palmiye Mahallesi 1207 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 3. katından düşen 80 yaşındaki Veli Birol, yaralandı. Olay, Birol'un balkonda dengesini kaybederek zemin kattaki iş yerinin çinko çatısına düşmesiyle yaşandı.

Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Birol'u bulunduğu yerden indirerek sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralı adam, sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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