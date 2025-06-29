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Mersin'de Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki sürücü Güney Yılmaz yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 15:43
Mersin'de Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Trajik Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bariyere çarpan bir otomobilin sürücüsü, kazanın ardından hayatını kaybetti.

Güney Yılmaz (24) isimli sürücünün, 06 CFD 051 plakalı otomobiliyle Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde kaza yaptığı öğrenildi. Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç adamın cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzman çavuş olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesinin, yarın Niğde'nin Ulukışla ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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