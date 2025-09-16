Mersin'de Beton Blokta Sıkışan Kedi Yavrusunu İtfaiye Ekibi Kurtardı

Mersin'de beton blokta sıkışan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Gözne Mahallesi'nde yaşayan Erol Erdemir'e ait kedi yavrusu, yağmur suyu gideri borusundan geçip iki beton blok arasında sıkıştı.
Müdahale ve kurtarma çalışması
Erdemir'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kedinin yerini tespit eden ekipler, darbeli matkap yardımıyla betonu kırarak yavruyu çıkarma operasyonu yürüttü.
Kurtarma çalışması yaklaşık 4 saat sürdü. Operasyonun sonunda kedi yavrusu sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.
Kurtarılma anı kaydedildi
Kedinin kurtarılma anı, itfaiye ekibinin göğüs kamerası ile kayda alındı. Kurtarma sonrası sahibi Erol Erdemir, görevlilere teşekkür etti.