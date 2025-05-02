DOLAR
38,56 -0,27%
EURO
43,6 -0,15%
ALTIN
4.004,55 -0,16%
BITCOIN
3.740.658,31 -0,58%

Mersin'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 20:28
Mersin'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, bir otomobilin bisikletli bir çocuğa çarpması sonucu 12 yaşındaki G.O. ağır yaralandı. Olay, ilçenin Tekmen Mahallesi'nde gerçekleşti.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 41 B 1254 plakalı otomobil, G.O.'nun kullandığı bisiklete çarptı. Kaza sonucunda çocuk, ağır yaralanarak Anamur Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından, sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazanın ardından otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Minibüs Kazasında 18 Kişi Yaralandı
2
Gümüşhane-Giresun Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Açıldı
3
İstanbul'da 'İslamcılık Düşüncesinde Anayasa Tartışmaları' Paneli Düzenlendi
4
Özbekistan'da Haydar Aliyev'in Hayatı Kitapla Anlatıldı
5
Adıyaman'da Dolu Yağışı Tarım Alanlarına Zarar Verdi
6
Mehmetçik, Kosovalı Çocuklar için Oyun Parkı Kurdu
7
Mersin'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!