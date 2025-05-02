Mersin'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, bir otomobilin bisikletli bir çocuğa çarpması sonucu 12 yaşındaki G.O. ağır yaralandı. Olay, ilçenin Tekmen Mahallesi'nde gerçekleşti.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 41 B 1254 plakalı otomobil, G.O.'nun kullandığı bisiklete çarptı. Kaza sonucunda çocuk, ağır yaralanarak Anamur Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından, sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazanın ardından otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.