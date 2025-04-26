DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.617.559,63 0,73%

Mersin'de Dolu Tarım Alanlarında Zarar Oluşturdu

Mersin Erdemli'de etkili olan dolu, tarım alanlarına ciddi zararlar verdi. Hasar tespiti için çalışmalar başlatılacak.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:56
Mersin'de Dolu Tarım Alanlarında Zarar Oluşturdu

Mersin'de Dolu Yağışı Tarımı Vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde bu sabah saatlerinde etkili olan dolu, birçok tarım alanında hasara yol açtı. Dolu yağışı, Elvanlı, Çiftepınar, Karahıdırlı, İlemin, Sıraç ve Kayacı mahallelerinde tarım arazilerini beyaza bürüdü.

Tarım arazileri üzerinde etkili olan dolu, özellikle açıkta yetişen meyve ve sebzeleri ile bazı meyve ağaçlarına ciddi zararlar verdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede oluşan zararları tespit etmek amacıyla hasar tespit çalışması başlatacak.

Etkilenen çiftçilerin durumu ve yapılacak yardım çalışmaları, yerel yönetim ve ilgili birimler tarafından takip edilecektir.

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

İLGİLİ HABERLER

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çocuk Üniversitesi Programı TOGÜ'de Başarıyla Tamamlandı
2
Kıbrıs Gazisi Niyazi Ceylan Amasya'da Sonsuzluğa Uğurlandı
3
Bitlis'te Öğretmenler Doğa Yürüyüşü Düzenledi
4
Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Bosna Hersek'te Tarihi Eserlerin Yeniden İbadete Açılış Töreninde
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Vatikan Büyükelçiliği Ziyareti
6
Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nın 2. Etabı Alanya’da Başladı
7
Mersin'de Dolu Tarım Alanlarında Zarar Oluşturdu

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor