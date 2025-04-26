Mersin'de Dolu Tarım Alanlarında Zarar Oluşturdu

Mersin'de Dolu Yağışı Tarımı Vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde bu sabah saatlerinde etkili olan dolu, birçok tarım alanında hasara yol açtı. Dolu yağışı, Elvanlı, Çiftepınar, Karahıdırlı, İlemin, Sıraç ve Kayacı mahallelerinde tarım arazilerini beyaza bürüdü.

Tarım arazileri üzerinde etkili olan dolu, özellikle açıkta yetişen meyve ve sebzeleri ile bazı meyve ağaçlarına ciddi zararlar verdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede oluşan zararları tespit etmek amacıyla hasar tespit çalışması başlatacak.

Etkilenen çiftçilerin durumu ve yapılacak yardım çalışmaları, yerel yönetim ve ilgili birimler tarafından takip edilecektir.

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.