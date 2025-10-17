Mersin'de Eczane Çalışanını Sopayla Darp Eden Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Merkez Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki eczanede çalışan Arif Fidan'ı 15 Ekim'de sopayla darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İ.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Başhekim Ziyareti

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Deliktaş de Arif Fidan'ı çalıştığı eczanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Deliktaş, ziyaretinde, "Bizler aynı zincirin halkalarıyız. Hastanın ilaca ulaşması, tedavinin tamamlanması hepimizin ortak görevidir. Sağlık çalışanına yapılan her saldırı, aslında topluma yapılan bir saldırıdır. Çünkü biz hepimiz toplumun sağlığı için varız." diye konuştu.

Fidan, ziyareti için Deliktaş'a teşekkür ederek, bu üzücü olayın bir daha yaşanmamasını diledi.

Olayın Detayları

İ.T, 15 Ekim'de babasıyla tartışan eczane çalışanı Arif Fidan'ı sopayla darbetmişti. Kendisini tabureyle korumaya çalışan ve başından yaralanan Fidan, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İ.T, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Deliktaş (sağda), sopayla darbedilen eczane çalışanı Arif Fidan'ı (ortada) ziyaret etti.