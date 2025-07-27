Mersin'de Eski Hastane Binasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan eski hastane binasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Nusratiye Mahallesi Kuvayımilliye Caddesi'ndeki eski Mersin Devlet Hastanesi'nin depo kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Yangın ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının depo alanında hasara neden olduğu bildirilirken, olayın çıkış nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki eski hastane binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki eski hastane binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.