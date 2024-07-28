Mersin'de Eski Kağıt Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan eski kağıt fabrikasının bulunduğu alanda çıkan yangın, hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle başarıyla kontrol altına alındı.

Yangın Nedeni Henüz Belirsiz

Taşucu Mahallesi'ndeki fabrika alanında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye helikopter desteği ile birçok arazöz, su tankı ve itfaiye ekibi gönderildi.

Müdahale ve Soğutma Çalışmaları

Yangının etkilediği alanda bulunan plastik ve altyapı malzemeleri ile kullanılmayan evler de yangından zarar gördü. Ekiplerin yaptıkları havadan ve karadan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınırken, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.