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Mersin'de feci kaza! 2 ölü 35 yaralı...

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis araçlarının karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 11:47
Mersin'de feci kaza! 2 ölü 35 yaralı...

Mersin'in Silifke ilçesinde D400 kara yolunda meydana gelen olay, Işıklı Mahallesi'nde Antalya istikametinden Mersin yönüne seyreden bir servis otobüsünün refüje çıkarak karşı şeride geçmesiyle başladı. Otobüs, karşı yönden gelen bir otomobil ile başka bir servis aracına çarptı.

mersin kaza

İ.K. yönetimindeki 06 EEP 718 plakalı servis otobüsü, yolun kontrolünü kaybederek Y.D. idaresindeki 27 R 2950 plakalı otomobile ve H.Y. tarafından kullanılan 31 AIM 470 plakalı servis aracına çarptı. Kazada, otomobildeki uzman çavuş Barış Gülçiçek (34) ile servis otobüsündeki İsmailova Ncmannoba (38) hayatını kaybetti.

Yaralanan uzman çavuş Y.D. ile birlikte 34 kişi, Silifke Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilerek kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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