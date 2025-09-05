DOLAR
Mersin'de Fiyat Etiketi ve Haksız Fiyat Artışı Denetiminde 626 bin 868 Lira Ceza

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 1181 işletmede 60 bin 813 ürünü denetledi, kurallara uymayanlara toplam 626 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:02
Mersin'de fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerinde ceza yağdı

Valiliğin açıklamasına göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

Denetim detayları

Ekipler, 1181 işletmede fiyat etiketi, haksız fiyat artışı ve kasa-raf uyuşmazlığı konularında 60 bin 813 ürünü inceledi.

Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen işletmelere 626 bin 868 lira idari para cezası verildi.

Mersin'de, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere 626 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

