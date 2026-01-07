Mersin'de Göksu Nehri'nde Dev Yayın Balığı İmecesi

Mersin'in Silifke ilçesinden geçen Göksu Nehri kıyısında balık tutan bir vatandaşın oltasına takılan dev yayın balığı, çevredeki kişilerin imece usulü yardımıyla güçlükle kıyıya çekildi.

Olayın Detayları

Nehrin kenarında olta ile balık tutan kişi, oltasına büyük bir yayın balığının takıldığını fark etti. Balığın büyüklüğü nedeniyle tek başına kıyıya çekmekte zorlanan balıkçıya, yoldan geçen vatandaşlar destek verdi. Bir süre süren uğraşın ardından balık, çevredeki bir vatandaşın yardımıyla karaya alındı.

Görüntüler ve Güvenlik

Olay anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, balıkçının yakaladığı dev yayın balığını nehir kenarında güvenlik amacıyla bulunan demir bariyerin arkasından kontrol altına almaya çalıştığı; başka bir vatandaşın ise bariyerin önünden balığa bağlanan ipi çekerek kıyıya çıkarmaya yardım ettiği anlar yer aldı.

Olay, bölge sakinleri arasında kısa sürede ilgi uyandırırken, görüntüler sosyal çevrede paylaşıldı ve dikkati çekti.

