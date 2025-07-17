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Mersin'de Görev Başında Rahatsızlanan Polis Memuru Selçuk Peker Hayatını Kaybetti

Mersin'de görevdeyken rahatsızlanan polis memuru Selçuk Peker, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Malatya'ya gönderildi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 23:49
Mersin'de Görev Başında Rahatsızlanan Polis Memuru Selçuk Peker Hayatını Kaybetti

Mersin'de Görev Başında Fenalaşan Polis Hayatını Kaybetti

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, görev sırasında rahatsızlanan polis memuru Selçuk Peker, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. 52 yaşındaki Peker, Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Görev başında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak Peker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Üzücü Tören ve Cenaze İçin İhtiyaç Duyulan Destek

Evli ve 3 çocuk babası olan Peker için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Peker’in eşi ve çocuklarının yanı sıra Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile askeri ve mülki erkandan birçok isim katıldı.

Peker'in naaşı, yapılan dua ve saygı duruşunun ardından memleketi Malatya'ya defnedilmek üzere uğurlandı. Bu acı olay, Mersin'de tüm kesimleri derinden sarstı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, görev sırasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru...

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, görev sırasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru Selçuk Peker yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Peker için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, görev sırasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru...

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, görev sırasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru Selçuk Peker yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Peker için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi.

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