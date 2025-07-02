Mersin'de Günübirlik Konaklama Denetimi: 2450 Ev ve 160 Tesis Kontrol Edildi

Mersin'de gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde 2450 günübirlik daire ve 160 konaklama tesisi kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, sahil kesimindeki kiralama faaliyetlerine odaklandı.

Ekiplerin yaptığı uygulama sırasında 3675 kişi, Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulandı. Denetimlerde, günübirlik kiralanan 6 dairenin sahibi hakkında 'usulsüz konaklama faaliyeti', 3 konaklama tesisi için 'anlık veri göndermeme' ve 5 işletme hakkında ise 'kapalı alanda tütün mamulleri kullanımı' gerekçesiyle işlem yapıldı.

Ayrıca, bir spa merkezinde yapılan denetimde 4 yabancı uyruklu kadın masöz olarak kayıtsız çalıştırıldığı tespit edildi. Söz konusu kadınlar, İl Göç İdaresi'ne sevk edilerek, gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Mersin'de 2 bin 450 günübirlik daire ve 160 konaklama tesisinde denetim yapıldı.

Mersin'de 2 bin 450 günübirlik daire ve 160 konaklama tesisinde denetim yapıldı.