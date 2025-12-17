Mersin'de Hal Katlı Kavşağı: Doğu-Batı Hattında Kesintisiz Ulaşım Hedefi

Mersin'de Hal Katlı Kavşağı Projesiyle Kesintisiz Ulaşım Hedefleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Hal Katlı Kavşağı Projesinin, Doğu-Batı hattında kesintisiz ulaşım sağlayarak kent trafiğini rahatlatmayı ve hal ile sanayi bölgesinin yoğun lojistik yükünü azaltmayı hedeflediği bildirildi.

Proje Detayları

Belediye Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, kent genelinde ulaşım konforunu artıracak yatırımlar arasında ön plana çıkıyor. Proje, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde yer alıyor ve toplam 1.820 metre uzunluğunda tasarlandı. Doğu-batı yönündeki 1.150 metrelik kesimin 685 metresi battı-çıktı olarak düzenlenecek. Kuzey-güney aksı ise 670 metre uzunluğunda ve 35 metre platform genişliğinde planlandı.

Tasarım aşamasında maliyet etkinliği ve çevresel sürdürülebilirlik ön planda tutuldu. Kapalı kesitlerde doğal aydınlatma sağlayacak açık alanlar bırakılarak, hem aydınlatma maliyetleri düşürülmesi hem de sürücüler için daha güvenli ve yüksek görsel konfor sunulması hedefleniyor.

Karşılaştırma ve Beklenen Etkiler

Büyükşehir Belediyesi daha önce 2021 yılında tamamlanan Sevgi Katlı Kavşağı ve 2022'de hizmete giren Göçmen Katlı Kavşağı ile ulaşımda önemli kazanımlar sağlamıştı. Teknik hacim, kazı-dolgu miktarı, taşıyıcı sistem uzunluğu ve toplam imalat metrajı açısından Hal Katlı Kavşağı, Sevgi Katlı Kavşağı'nın 2 katı ve Göçmen Katlı Kavşağı'nın 1,5 katı olması nedeniyle daha kapsamlı bir mühendislik çalışması olarak öne çıkıyor.

Projenin özellikle Doğu-Batı hattında kesintisiz transit akışı sağlayarak kent içi trafiği ciddi ölçüde rahatlatması ve hal-sanayi bölgesinin lojistik yükünü hafifleterek Mersin'in ekonomik dinamizmine uzun yıllar katkı sunması bekleniyor.

Uzman Görüşü

Hal Katlı Kavşağı Projesi'nde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Damla Kızılelma, projenin kısa süre önce başlandığını ve bölgeye çok yönlü katkılar sunacağını vurguladı. Kızılelma, 'Hal Katlı Kavşak Projesi, Mersinimizin ticari hayatını, üretim gücünü ve şehir içi ulaşım konforunu doğrudan etkileyecek stratejik bir çalışmadır. Bu projeyle hem Doğu-Batı hattında kesintisiz transit geçit sağlanacak hem de hal ve sanayi bölgesinin lojistik yükünü ciddi bir şekilde hafifletmiş olacağız. Ayrıca altyapı hatlarının tamamen yenilenmesi gibi kritik çalışmalarla gelecekte sorun oluşturabilecek tüm riskleri ortadan kaldırmış olacağız. Kısacası Hal Katlı Kavşağı Mersin’in ulaşımında yeni dönemini başlatacak ve kentimizin ekonomik dinamiğine uzun yıllar güç katacak bir projedir' dedi.

