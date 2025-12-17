DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,06 0,27%
ALTIN
5.935,38 -0,28%
BITCOIN
3.715.048,8 0,8%

Mersin'de Hal Katlı Kavşağı: Doğu-Batı Hattında Kesintisiz Ulaşım Hedefi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hal Katlı Kavşağı Projesi, Doğu-Batı hattında kesintisiz ulaşım sağlayarak kent trafiğini ve hal-sanayi lojistiğini rahatlatmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:21
Mersin'de Hal Katlı Kavşağı: Doğu-Batı Hattında Kesintisiz Ulaşım Hedefi

Mersin'de Hal Katlı Kavşağı Projesiyle Kesintisiz Ulaşım Hedefleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Hal Katlı Kavşağı Projesinin, Doğu-Batı hattında kesintisiz ulaşım sağlayarak kent trafiğini rahatlatmayı ve hal ile sanayi bölgesinin yoğun lojistik yükünü azaltmayı hedeflediği bildirildi.

Proje Detayları

Belediye Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, kent genelinde ulaşım konforunu artıracak yatırımlar arasında ön plana çıkıyor. Proje, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde yer alıyor ve toplam 1.820 metre uzunluğunda tasarlandı. Doğu-batı yönündeki 1.150 metrelik kesimin 685 metresi battı-çıktı olarak düzenlenecek. Kuzey-güney aksı ise 670 metre uzunluğunda ve 35 metre platform genişliğinde planlandı.

Tasarım aşamasında maliyet etkinliği ve çevresel sürdürülebilirlik ön planda tutuldu. Kapalı kesitlerde doğal aydınlatma sağlayacak açık alanlar bırakılarak, hem aydınlatma maliyetleri düşürülmesi hem de sürücüler için daha güvenli ve yüksek görsel konfor sunulması hedefleniyor.

Karşılaştırma ve Beklenen Etkiler

Büyükşehir Belediyesi daha önce 2021 yılında tamamlanan Sevgi Katlı Kavşağı ve 2022'de hizmete giren Göçmen Katlı Kavşağı ile ulaşımda önemli kazanımlar sağlamıştı. Teknik hacim, kazı-dolgu miktarı, taşıyıcı sistem uzunluğu ve toplam imalat metrajı açısından Hal Katlı Kavşağı, Sevgi Katlı Kavşağı'nın 2 katı ve Göçmen Katlı Kavşağı'nın 1,5 katı olması nedeniyle daha kapsamlı bir mühendislik çalışması olarak öne çıkıyor.

Projenin özellikle Doğu-Batı hattında kesintisiz transit akışı sağlayarak kent içi trafiği ciddi ölçüde rahatlatması ve hal-sanayi bölgesinin lojistik yükünü hafifleterek Mersin'in ekonomik dinamizmine uzun yıllar katkı sunması bekleniyor.

Uzman Görüşü

Hal Katlı Kavşağı Projesi'nde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Damla Kızılelma, projenin kısa süre önce başlandığını ve bölgeye çok yönlü katkılar sunacağını vurguladı. Kızılelma, 'Hal Katlı Kavşak Projesi, Mersinimizin ticari hayatını, üretim gücünü ve şehir içi ulaşım konforunu doğrudan etkileyecek stratejik bir çalışmadır. Bu projeyle hem Doğu-Batı hattında kesintisiz transit geçit sağlanacak hem de hal ve sanayi bölgesinin lojistik yükünü ciddi bir şekilde hafifletmiş olacağız. Ayrıca altyapı hatlarının tamamen yenilenmesi gibi kritik çalışmalarla gelecekte sorun oluşturabilecek tüm riskleri ortadan kaldırmış olacağız. Kısacası Hal Katlı Kavşağı Mersin’in ulaşımında yeni dönemini başlatacak ve kentimizin ekonomik dinamiğine uzun yıllar güç katacak bir projedir' dedi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI SÜREN HAL KATLI KAVŞAĞI PROJESİ, DOĞU-BATI HATTINDA...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI SÜREN HAL KATLI KAVŞAĞI PROJESİ, DOĞU-BATI HATTINDA KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLAYARAK KENT TRAFİĞİNİ RAHATLATMAYI, HAL VE SANAYİ BÖLGESİNİN YOĞUN LOJİSTİK YÜKÜNÜ İSE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTMAYI HEDEFLİYOR.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI SÜREN HAL KATLI KAVŞAĞI PROJESİ, DOĞU-BATI HATTINDA...

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğmuş Mahallesi'nden Büyük Dayanışma: 4 Ayda Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Lojmanlar
2
Kars'ta Bagaja Gizlenen 28 Düzensiz Göçmen Jandarmaya Yakalandı
3
Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası
4
Mevsim Geçişinde Uykusuzluk Artıyor — Uzmandan Öneriler
5
Çıldır Gölü'nde Kış Coşkusu: Atlı Kızaklar ve Halaylarla Sezon Açıldı
6
Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti
7
Konya'da tüp patlaması: Ali Göçer (69) depo yangınında hayatını kaybetti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık