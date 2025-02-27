Mersin'de Horoz Dövüşü Operasyonunda 128 Kişiye Para Cezası

Mersin'deki bir kıraathanede horoz dövüşüyle bahis oynarken yakalanan 128 kişiye toplam 1.194.000 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 22:35
Mersin'de Horoz Dövüşü Operasyonunda 128 Kişiye Para Cezası

Mersin'de gerçekleştirilen bir operasyonda, horoz dövüştürerek bahis oynatıldığı tespit edilen bir kıraathanede 128 kişiye toplamda 1 milyon 194 bin lira ceza uygulanmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir kıraathanede bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ahlak Büro Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek detaylı bir analiz yaptı.

Operasyon Detayları ve Yakalananlar

Teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda, kıraathanede horoz dövüşü için ring kurulduğu, hayvanların kafeste tutulduğu ve bazı kişiler tarafından ringde hakemlik yapıldığı belirlenmiştir. Bu süreçte, horozlar üzerinden bahis oynayan 128 kişi yakalanmış ve ceza kesilmiştir.

Operasyonda, iş yeri sahibi ve yetkilisi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla işlem yapılmış ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince horoz dövüşünden elde edilen 7 bin 990 lira ele geçirilmiştir.

Kıraathane Mühürlendi ve Horozlar Teslim Edildi

Ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathane mühürlenerek faaliyetlerine son verilmiştir. Kafesteki 21 horoz ise hayvanat bahçesi görevlilerine teslim edilmiştir. Bu operasyon, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesi ve kumar faaliyetlerinin engellenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Mersin'de bir kıraathanede horoz dövüştürülerek bahis oynandığı sırada yakalanan 128 kişiye...

Mersin'de bir kıraathanede horoz dövüştürülerek bahis oynandığı sırada yakalanan 128 kişiye, toplam 1 milyon 194 bin lira ceza kesildi. Ekipler, kafesteki 21 horozu da muhafaza altına alarak ilgili hayvanat bahçesi görevlilerine teslim etti.

Mersin'de bir kıraathanede horoz dövüştürülerek bahis oynandığı sırada yakalanan 128 kişiye...

Mersin'de bir kıraathanede horoz dövüştürülerek bahis oynandığı sırada yakalanan 128 kişiye, toplam 1 milyon 194 bin lira ceza kesildi. Ekipler, kafesteki 21 horozu da muhafaza altına alarak ilgili hayvanat bahçesi görevlilerine teslim etti.

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