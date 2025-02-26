Mersin'de İki Katlı Evin Çatısında Yangın Söndürüldü

Mersin'de Yangın Paniği: İki Katlı Ev Kül Olmaktan Kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı.

Yangının ihbar edilmesinin ardından, hızlı bir şekilde olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü.

Yangın sonucunda evin çatısında hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.