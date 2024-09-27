Mersin'de İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Mersin'de İnşaat Kazasından Ölümlü Kaza

Mersin'in Erdemli ilçesinde trajik bir inşaat kazası meydana geldi. Yüksek Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki bir inşaatta çalışan 28 yaşındaki işçi Öner S., inşaatın 8. katında yük çekme vincini monte ederken dengesini kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre, Öner S. iş sırasında bastığı kalıbın başka bir işçi tarafından sökülmesi sonucu yere düştü. Diğer çalışanların durumu acil servise bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Sağlık Müdahale Düşünceleri

Sağlık ekipleri, inşaat alanında yaptıkları kontrolde Öner S.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Genç işçinin cansız bedeni, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayın nedenleri ve sorumluları üzerine yapılacak olan çalışmalar sürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.