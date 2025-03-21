Mersin'de Kadına Şiddet: Tartışma Sonrası Eşini Öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde Uğurcan Y., tartıştığı eşi Sevcan Y.'yi silahla öldürdü.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:24
Mersin'de Kadına Şiddet: Tartışma Sonrası Eşini Öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kadının hayatı feci şekilde sona erdi. Mantaş Mahallesi'nde ikamet eden Uğurcan Y. (45) ile eşi Sevcan Y. (44) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Uğurcan Y., elindeki tabancayla eşi Sevcan Y.'yi vurdu. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralı halde bulunan kadını hemen Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Sevcan Y. kurtarılamadı.

Olayın ardından Uğurcan Y. gözaltına alındı ve adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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