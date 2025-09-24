Mersin'de kadının videosunu paylaşan zanlı R.K. tutuklandı

Mersin'de kadının videosunu paylaşan zanlı tutuklandı

Mersin'de darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı iddiasıyla yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma ve gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca darbettiği kadının videosunu sosyal medyada paylaştığı iddia edilen kişiye yönelik başlatılan resen soruşturma kapsamında dün Toroslar ilçesinde yakalanan zanlı R.K.'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Farklı bir şehirde 3 ay önce yaşanan olayda R.K. hakkında o dönem eşi olan kişiyi darbettiği gerekçesiyle adli işlem yapılmış; kadının videosunu daha sonra sosyal medyada paylaştığı öne sürülen zanlı dün gözaltına alınmıştı.

Emniyet'ten yapılan açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu videodaki olayın farklı bir şehirde ve geçmiş tarihte gerçekleştiği, olayla ilgili adli işlem yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Ayrıca görüntülerin paylaşıldığının tespiti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şüpheli R.K.'nın 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan gözaltına alındığı ifade edildi.